Osnabrück. Die Corona-Reihentests in Alten- und Pflegeheimen in Stadt und Landkreis Osnabrück sind auch in dieser Woche weitergegangen. Nach Angaben des Landkreises Osnabrück wurden 754 Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen getestet – bislang ohne positiven Befund.

