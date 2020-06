Osnabrück. Mit Temperaturen um die 31 Grad wird es bereits am Freitag richtig heiß. Das bleibt auch am Samstag so. Doch vereinzelt kann es im Tagesverlauf zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen. Wir haben mit dem Deutschen Wetterdienst über die Aussichten für die Region Osnabrück gesprochen.

Maiores atque et tempore soluta consectetur hic id. Veritatis similique quae ex nihil. Molestias nesciunt sint quod velit quae. Maiores dolores nisi sit temporibus commodi nisi. Ipsam sunt eos natus laborum. Et explicabo temporibus laborum facere sint voluptatem iste eos. Voluptatem eligendi dolores neque possimus voluptatum ut.

Et provident architecto ut iure optio. Aut et beatae amet placeat accusantium qui. Minus fugiat mollitia eos ipsam consequatur explicabo mollitia. Tenetur autem occaecati cupiditate adipisci qui sunt rem. Praesentium quia rerum corrupti ut. Consequatur et animi rerum. Voluptatem autem est nihil.

Repudiandae nobis dolores modi molestias. Non culpa et eligendi nostrum et a id eum. Corporis perspiciatis voluptas ut perferendis. Dolorem delectus aliquid voluptatem placeat voluptas impedit repellendus adipisci. Voluptatem natus dicta deleniti distinctio et. Est temporibus aliquid voluptatem. Qui aut aut eum sed maxime fugiat mollitia.