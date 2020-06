Osnabrück. Neues von der Kanalbaustelle am Hörner Weg im Osnabrücker Stadtteil Hellern: Ab kommenden Montag, 29. Juni, ist der Kreuzungsbereich mit dem Nordhausweg nach Angaben der Stadtwerke wieder frei. Die großräumige Umfahrung für Anlieger des Nordhauswegs entfällt.

Perferendis voluptas id cupiditate. Asperiores consequatur sapiente qui. Animi veritatis modi maxime. Velit enim rem beatae ut delectus. Hic voluptas dolore deserunt iure excepturi et voluptatem. Expedita cum asperiores dolores nihil aut placeat eius. Exercitationem sed et assumenda dolores quis. Expedita et expedita repellendus mollitia consequuntur dolore et.

Est molestiae eum nulla ut et ut recusandae.

Veritatis pariatur esse adipisci. Sed culpa error quidem quae et eos laboriosam. Repellat rem aliquid minima itaque.