Drei Männer sollen in der Nacht zu Samstag einen 23-Jährigen in Osnabrück geschlagen und beraubt haben.

Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Osnabrück. Was geschah am vergangenen Wochenende an der Osnabrücker Hansastraße? In der Nacht von Freitag auf Samstag soll dort ein 23-jähriger Mann ausgeraubt worden sein. Doch auch weil offenbar reichlich Alkohol im Spiel war und das Geschehen daher unklar ist, sucht die Polizei jetzt nach Hinweisen, die ihr bei der Aufklärung helfen können.