Initiator und Mitwirkender des Spendenlivestreams am Sonntag ist Sebastian Batta alias DJ Catch. Er will mit der Aktion Osnabrücker Wirte unterstützen.

Karolin Schmidt

Osnabrück. Tanzen und helfen – das steht bei dem Spenden-Livestream des Osnabrücker DJs Catch am Sonntag auf dem Programm. Er ließ sich von den "Kneipenhelfern" inspirieren und will die darbende Gastronomie in der Hasestadt unterstützen. Er weiß nämlich quasi aus erster Hand, wie es momentan um die Wirte steht.