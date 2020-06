Taugt Hans Calmeyer als Marke für das geplante Judenretter-Museum in Osnabrück?

Dem Osnabrücker NS-Funktionär und Holocaust-Saboteur Hans Calmeyer (1903–72), der im Zweiten Weltkrieg mehreren Tausend Juden das Leben rettete, soll in seiner Heimatstadt ein Museum gewidmet werden. Doch um die Benennung des Hauses gibt es Streit.

Sammlung Niebaum

Osnabrück. Wie in der Öffentlichkeit über das Hans-Calmeyer-Haus gestritten wird, ist nicht gerade beste Werbung für das geplante Judenretter-Museum in Osnabrück. Das sagt Sven Christian Finke-Ennen, Fachmann für das örtliche Kulturmarketing, im Interview mit unserer Redaktion. Er sieht jetzt die Stadt in der Pflicht.