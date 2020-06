Der Julius-Club startet am 3. Juli 2020 in Osnabrück. (Archivfoto)

Maren Falke

Osnabrück. Der Julius-Club bietet ab dem 4. Juli eine große Auswahl an aktuellen Kinder- und Jugendbüchern in der Osnabrücker Kinder- und Jugendbibliothek am Markt 1 an.