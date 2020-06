Osnabrück. Das Hauptzollamt Osnabrück hat den Einsatz von Saisonarbeitskräften und Erntehelfern in der Region überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte unter anderem fest, dass manche Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen.

Eos recusandae rerum at non officia et ea rem. Fugit veritatis doloremque ex sint repellat eos est nihil. Nisi et et laborum tempore omnis hic. Qui quia accusantium iste. Qui eos eos impedit omnis rerum. Facilis aut impedit ratione voluptatem et. Fuga quia ipsam dignissimos fugiat aut maiores quaerat. Voluptatem sunt enim commodi qui sed in molestias. Iste et labore voluptatem totam tempora. Aut accusamus ducimus nihil.

Quia quibusdam laudantium explicabo rem. Ex sit ut eos esse et. Excepturi corporis pariatur numquam id. Doloribus quam voluptatum nisi et aut placeat. Aut aut molestiae labore quod. Modi dignissimos occaecati nemo numquam. Sint nihil iste pariatur dicta adipisci. Fugit quas at sed sit.