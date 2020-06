Osnabrück. Eine Mitarbeiterin der stationären Altenpflegeeinrichtung in der Magdalenenstraße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber informierte am Mittwochmittag Franz Paul, der Geschäftsführer der St. Elisabeth Pflege GmbH Osnabrück.

