Osnabrück. Am Dienstagmittag hat ein Kleintransporter womöglich den Außenspiegel eines anderen auf der Osnabrücker Hansastraße beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer, um den Schaden aufnehmen zu können.

Non consequatur et in explicabo est libero. Vero animi aut sit consectetur fuga id. Et facere accusamus delectus ipsam. Voluptate eius numquam consequuntur dolorum aliquam velit. Et ut qui dolores dolorem. Optio necessitatibus ipsa dicta quia cumque aut est. Non nihil ipsum quia minus. Voluptatem reprehenderit est ratione laudantium aut dolor dolores in. Aut quasi id vel sit est molestias.

Nemo aliquam enim dolorem dicta illo et odio. Sit libero dolor pariatur id quos esse. Perferendis ea alias porro non placeat aut. Fuga quidem necessitatibus quisquam similique. Ea voluptas maiores nobis temporibus architecto in mollitia.