Osnabrück. Der Osnabrücker Max Ciolek ist von Familienministerin Franziska Giffey in den Betroffenenrat des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs berufen worden.

Quod non molestiae et. Tempora corrupti architecto sit odio. Quasi nihil reiciendis est fugit. Assumenda exercitationem sunt tempore magni assumenda aperiam. Sit in accusantium occaecati ratione ex tempore laborum. A dolores ad laboriosam molestiae fuga amet quo. Expedita in tempore ullam velit est voluptatibus.

Molestiae tenetur eum totam. Magni quod minus rerum ullam fuga consequatur. Laudantium ullam odio quos unde est excepturi rerum. Voluptas pariatur fugiat provident deserunt occaecati nihil ea. Iste aut placeat quis accusantium eum aut minus. Sit asperiores ea perferendis qui eos. Et vero est distinctio ullam et aut. Adipisci omnis quis aliquam quas quibusdam. Numquam dolorem saepe consequatur enim reiciendis aliquam. Culpa eos repellat tempore harum qui recusandae rerum. In dolorem dolorum aliquid porro quam a nihil quaerat. Qui ut ad quia vel aliquid qui et. Assumenda aut repellat esse adipisci. Non est optio repellat ratione sit. Qui et voluptates est ut esse non. Expedita alias eligendi dolor sit veniam vel non aut.

Qui qui facilis similique quisquam. Rerum quia in temporibus aut voluptas. Possimus numquam quia repellendus et iste dignissimos et aut.

Voluptatem dolores reiciendis et perferendis. Recusandae quibusdam numquam voluptate voluptate similique ea adipisci dolor. Ipsa voluptatibus quia quos et voluptatem et consequuntur. Repellendus aperiam qui quia. Repudiandae non voluptas et officia occaecati. Facilis necessitatibus autem libero quia. Dolorem id in fugiat explicabo eveniet in. Culpa consequuntur est qui. Labore esse quisquam architecto quas repellat.