Auf dem Hasefriedhof: Fritz Brickwedde, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Osnabrück-Stadt, spricht am Grab Bernhard Schopmeyers. Der Mitgründer seiner Partei ist vor 75 Jahren im Bürgerpark erschossen worden.

Michael Gründel

Osnabrück. Gedenken auf dem Hasefriedhof: Mitglieder der Osnabrücker CDU trafen sich am Dienstag am Grab von Bernhard Schopmeyer, der am 23. Juni 1945 im Bürgerpark von einem Unbekannten erschossen worden ist. Der Gegner der Nationalsozialisten hatte vor 75 Jahren bei der Gründung der CDU mitgewirkt.