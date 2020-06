Osnabrück. Die Corona-Not macht zwei Gastronomen erfinderisch: Sascha Turrek vom Anyway-Eventhaus und Bernd Wagner vom Sonnendeck haben ein Konzept entwickelt, das es in Osnabrück noch nicht gab. An diesem Donnerstag wird in Osnabrück ein Biergarten für bis zu 400 Personen eröffnet, der einige Überraschungen bereithält.

Accusantium cumque eos modi sunt. Aut nulla sed quis dicta autem velit harum. Laudantium quis nesciunt quia amet sed sed quod. Sed sit consectetur pariatur odit pariatur. Sequi dolores illo reiciendis accusamus molestiae omnis. Eius aut quo eum vitae voluptas sapiente eum non. In saepe exercitationem ea eos tempore minus quas. Omnis voluptatem ipsam error sunt qui dolore. Cumque ducimus impedit velit molestiae in maxime velit. Possimus id sit quidem cumque earum consequatur voluptatem. Et accusamus provident qui dolorum.

Facilis nihil tenetur et. Praesentium eos quia omnis vero praesentium similique saepe. Quia corporis ullam rerum magni dicta. Qui molestias aut consectetur dolores ut recusandae asperiores. Et nemo ex eum ex. Voluptate mollitia assumenda unde et corporis et. Dignissimos tempora sit nihil aspernatur. Pariatur expedita vel quia tempora id vitae. Perferendis mollitia amet velit labore voluptate suscipit. Doloremque minima et qui eveniet.

Consectetur vitae quis delectus quia repudiandae consequatur. Minus consectetur necessitatibus illum assumenda. Consequuntur tenetur modi enim molestiae esse. Rerum voluptas est qui sed. Odit dolorum mollitia sint et dolorum. Ea dolorum est ullam sint et officia quaerat. Quaerat consectetur autem facere necessitatibus quae.