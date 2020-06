Osnabrück. Mit der Aktion "Night of Light" hat die Veranstaltungsbranche in der Nacht von Montag auf Dienstag auf ihre bedrohliche Situation aufmerksam gemacht. Auch in Osnabrück wurden einige Gebäude mit rotem Licht illuminiert.

