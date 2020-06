Nach dem Diebstahl eines neuen "Großflächenberegners" in Osnabrück-Sutthausen bittet die Polizei um Hinweise.

Jörn Martens

Osnabrück. Ein großes Bewässerungsgerät haben Diebe am Freitag in der Zeit zwischen 7 und 15.30 Uhr beim Sportverein Rot-Weiß Sutthausen gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es handelt sich um einen neuen sogenannten "Großflächenregner", der vom Sportplatz am Ernst-Stahmer-Weg entwendet wurde.