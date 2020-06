Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Osnabrück aus

Eine Frau hatte das Essen auf dem Herd vergessen. Daher musste die Osnabrücker Feuerwehr ausrücken.

Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Nachdem eine Bewohnerin das Essen auf dem Herd vergessen hatte, musste am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur betroffenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Rehmstraße und bemerkte eine Rauchentwicklung. Auf dem eingeschalteten Herd stand angebranntes Essen, die 25-jährige Bewohnerin, war jedoch nicht vor Ort.