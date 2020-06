Ein 27-jähriger forderte von einer 41-jährigen Osnabrückerin 10.000 Euro, woraufhin diese lautstark um Hilfe rief.

Symbolfoto: Jörn Martens

Osnabrück. Zu einer versuchten räuberischen Erpressung ist es am Samstagnachmittag in der Osnabrücker Innenstadt an der Straße Klingensberg gekommen. Ein 27-Jähriger forderte von einer 41-jährigen Osnabrückerin 10.000 Euro, woraufhin die Frau lautstark um Hilfe rief und der Täter in einem Peugeot 206 flüchtete. Die Polizei konnte den Mann, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, fassen.