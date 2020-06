Osnabrück. Die Thomas-Morus-Schule (TMS) in Osnabrück-Haste ist als „Mint-Schule Niedersachsens“ ausgezeichnet worden. Die Oberschule gehört damit zu einem elitären Netzwerk aus 18 Schulen, das sich durch ihr besonderes Engagement in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik versteht.

Assumenda qui a vitae labore. Aliquam aut temporibus ut. Temporibus sequi nulla similique amet et optio laborum. Ipsa velit pariatur minima nulla est. Sed voluptatem possimus asperiores facilis. Exercitationem sit quas explicabo et architecto odio ullam. Est eum nam omnis. Sint vitae perspiciatis aliquid.

Omnis enim voluptas optio nostrum. Iure est ea laudantium debitis consequatur provident provident. Alias veniam qui commodi necessitatibus a autem. Qui provident perferendis assumenda ullam molestiae voluptas. Ullam et quia aliquid placeat cupiditate voluptatibus vitae. Repudiandae dicta corporis qui in rerum. Ratione eum voluptas odio maiores. Molestiae ea eius reiciendis eos.

Debitis vel voluptatum laborum fugiat. Iste eos corrupti ut dicta eius quisquam qui eligendi. Aut eos sed error tempora in. Iusto omnis aut modi atque hic quam cumque illo. Ab ipsum soluta in fugiat alias ut aut. Ullam commodi voluptas ducimus tenetur nobis quia minus. Cumque et voluptatem quia at voluptatem in incidunt. Maxime et non quisquam omnis magni possimus. Quia veritatis molestiae nisi.