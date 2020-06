Osnabrück. Das Nettedrom wechselt bald wieder in den Normalbetrieb: Ab Freitag, 3. Juli, gelten für die E-Kartbahn der Stadtwerke Osnabrück die regulären Öffnungszeiten und Einzelfahrten sind wieder buchbar. Auch Seminar- und Tagungsräume können ab sofort wieder gemietet werden.

