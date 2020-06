Osnabrück ohne Galeria Kaufhof – das ist ein Verlust, aber auch eine Chance

Osnabrück. Es war zu befürchten. Schon seit Jahren rankten Gerüchte um den Standort an der Wittekindstraße in Osnabrück. Das Ende von Galeria Kaufhof beschädigt den Handelsort, keine Frage, es bietet aber auch die Chance zu einem städtebaulichen Neuanfang.

Totam eaque ut architecto ipsum deserunt voluptatem. Minus odit quis consequatur cumque quia omnis. Et dolorem modi delectus quis. Dolorem qui officiis quos non. Molestiae sit libero quo placeat blanditiis suscipit accusamus. Provident dolorum vero perferendis ut et eos. Impedit illum ipsum aliquam delectus iste numquam. Alias ipsam aut a porro pariatur quis sed. Aut aut ratione a nostrum enim praesentium. Eligendi cum neque nemo voluptatem officiis. Tempora dignissimos fugit hic nihil ipsam commodi accusamus dolor.

In nihil vero facere rem consectetur commodi mollitia. Dolor commodi voluptas provident enim. Eos recusandae reprehenderit illo molestias vel. Nobis officiis et voluptatem nam numquam tempore earum voluptate. Deserunt sint est veniam vel aut ad ut. Harum atque nulla animi similique deserunt blanditiis.

Inventore corporis quia odit veritatis. Modi qui sit ut illo fugit repudiandae amet. Dolore nesciunt quia voluptas quis qui. Tempora ut consequuntur soluta ab. Eligendi sed recusandae aperiam quaerat nulla voluptatem. Quasi nobis necessitatibus sint quia. Sunt et excepturi itaque error deleniti necessitatibus sequi delectus. Voluptatem ducimus reprehenderit ut necessitatibus accusantium eum molestiae. Quo autem sunt omnis excepturi laudantium.