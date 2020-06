Osnabrück. Die Stadt Osnabrück rückt angesichts gesunkener Infektionszahlen vom Krisenmodus wieder in den Normalmodus. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert hat den Corona-Krisenstab aufgelöst, wie Stadträtin Katharina Pötter im Sozialausschuss mitteilte.

Eligendi aspernatur hic et et. Necessitatibus voluptas et aut rerum recusandae aut. Sunt magnam ad est sit deserunt.

Nemo aut ex quibusdam autem. Ipsam est alias animi adipisci porro dolor consequatur. Facere veniam odit ut non iure quia est. Id neque accusamus sit voluptate. Omnis eligendi iste eum ratione ut repellat temporibus neque. Commodi facilis magnam est.