Für die Comedy-Abende am Café am Rubbenbruchsee planen Adrien Renauldon (von links) und Daniel Klusmann von der Agentur Hörsaal Events mit Inhaber Carsten Lingemann die Sitzverteilung. Am Montag starten die Abende am Büdchen, am 30. Juni geht es am Rubbenbruchsee los.

David Ebener

Osnabrück. Comedy unter freien Himmel – das gibt es ab Montag. Am Büdchen und am Café am Rubbenbruchsee steigen in den Sommermonaten Komiker in den Ring. Unter ihnen sind auch Abdelkarim, Herr Schröder und Maxi Gstettenbauer.