Osnabrück. Nach 9 Uhr für nur 6 Euro bis zu 50 Kilometer weit mit der Bahn fahren: Das Spar-Ticket des Niedersachsentarifs macht's möglich. Auch im Raum Osnabrück kann das neue Angebot ein Schnäppchen sein. Doch hier ist die Sache kompliziert – besonders auf den Nahverkehrslinien von und nach NRW. Fragen und Antworten.

