Auto erfasst Fußgänger am Eversburger Platz in Osnabrück

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Eversburger Platz in Osnabrück schwer verletzt worden.

Festim Beqiri

Osnabrück. Am Mittwochmorgen ist ein Fußgänger am Eversburger Platz in Osnabrück von einem Auto erfasst worden. Laut erster Mitteilung der Polizei wurde die Person dabei schwer verletzt.