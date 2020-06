Testweise haben Klaus Terbrack, Kuno Porsch und Oliver Falkenberg von Fokus (Foto von links) Stühle für die Veranstaltungen im Innenhof des Hauses der Jugend aufgestellt. Das von dem Verein organisierte Sommerkulturprogramm findet in leicht abgespeckter Form statt.

Jörn Martens

Osnabrück. Das Osnabrücker Sommerkulturprogramm wurde in den vergangenen Jahren maßgeblich vom Verein Fokus geprägt. Dass das in diesem Jahr wieder so sein wird, ist den Lockerungen der Corona-Maßnahmen geschuldet. Dennoch sind ein paar Veranstaltungen auf der Strecke geblieben.