Osnabrück. Die Messe "Nadel & Faden", die im September in der Osnabrück-Halle stattfinden sollte, ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Im neuen Jahr soll die Handarbeitsmesse mit einem neuen Konzept wiederkommen.

