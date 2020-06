Osnabrück. Das Amtsgericht Dinslaken hat einen Mann aus Osnabrück verurteilt, der Arbeitlosengeld bezog, obwohl er einer geringfügigen Beschäftigung nachging. Das Hauptzollamt Osnabrück hatte gegen ihn ermittelt.

