Die Osnabrück-Halle wird am 22. Juni in flackernden Rottönen illuminiert.

Christa Henke

Osnabrück. Mit der gemeinsamen Aktion "Night of Light" will die Veranstaltungsbranche am 23. Juni auf ihre bedrohliche Situation aufmerksam machen. Dafür werden in mehr als 250 Städten zahlreiche Gebäude mit rotem Licht illuminiert. Auch in Osnabrück sind mehrere Locations wie die Osnabrück-Halle dabei.