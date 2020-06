Osnabrück. Wegen der Corona-Pandemie hat Michael Dreyer, Leiter des Morgenland Festivals, sein Programm in zwei Teile geteilt: In der kommenden Woche startet die Online Edition des Festivals, das sich der Musik des Balkan widmet, im Dezember werden, wie gewohnt, Musiker live in Osnabrück auftreten.

