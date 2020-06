Osnabrück. Ein Fahrradfahrer ist am frühen Mittwochabend auf der Vehrter Landstraße schwer verletzt worden. Die Polizei ist vor Ort. Die Vehrter Landstraße ist zurzeit voll gesperrt.

