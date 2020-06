Osnabrück. Nachdem die Osnabrücker Friedensinitiative am Ostersamstag eine Friedensaktion durchgeführt hat, laufen gegen drei Personen noch Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die OFRI bittet Oberbürgermeister Wolfgang Griesert nun darum, sich für deren Einstellung einzusetzen.

