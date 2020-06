Kleiner Westfalentag am Donnerstag: Osnabrück ist vorbereitet

Am Donnerstag, 11. Juni, werden in der Osnabrücker Innenstadt wieder viele Westfalen zum Einkauf erwartet. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. An Fronleichnam sind in Osnabrück traditionell viele Westfalen für einen Einkaufsbummel zu Gast. In diesem Jahr steht er wegen der teilweise nach wie vor geltenden Corona-Beschränkungen unter besonderen Vorzeichen.