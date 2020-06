Osnabrück. Ein 20-Jähriger ist zwischen April und August 2019 mehrfach in verschiedene Gebäude der Osnabrücker Werkstätten sowie in ein Bürogebäude des Zoos eingestiegen. Dabei erbeutete er unter anderem einen Schlüssel, der zu den Schlössern der Tiergehege passt. Deshalb wurde ihm nun vor dem Amtsgericht Osnabrück der Prozess gemacht.

