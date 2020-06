Neues Modegeschäft in Osnabrücks Fußgängerzone

Seit dem 29. Februar hat Me Collection neben dem Café Extrablatt geöffnet.

Michael Gründel

Osnabrück. Aus dem ehemaligen Snipes Outlet am Jürgensort ist das zweite Osnabrücker Modegeschäft mit dem Namen "Me Collection" geworden. Das erste ist in der Johannisstraße.