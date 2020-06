Ankündigung der Kita-Öffnung in Niedersachsen erzeugt weitere Verunsicherung

Osnabrück. Ob wohl irgendeine Familie noch anfängt zu jubeln, wenn das Niedersächsische Kultusministerium irgendetwas in Sachen Kita-Öffnung verspricht? Denn sicher war während der gesamten Corona-Krise bislang nur, dass bei der Kinderbetreuung gar nichts sicher ist. Eltern sind, ebenso wie pflegende Angehörige, die großen Verlierer der Krise.

