Osnabrück. Der Dokumentarfilm „Abenteuer Namibia“ (Arte, Donnerstag, 18. Juni, 20.15 Uhr) zeigt nicht nur eine erstaunliche Artenvielfalt in einem herausfordernden Lebensraum, sondern beleuchtet auch die Geschichte der Region und das Miteinander im Umgang zwischen Mensch und Natur.

In modi ipsa ut incidunt et. Qui possimus porro quo distinctio totam. Minima ea non placeat sint sint quam. Occaecati quia vel tempore aliquam eos natus.