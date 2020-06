Recht voll und oftmals ohne Mindestabstand war es am Samstagmittag vor den Foodtruck auf dem Wochenmarkt am Domhof. Foto Jörn Martens

Jörn Martens

Osnabrück. Die einen freuen sich, dass am Osnabrücker Wochenmarkt wieder was los ist, den anderen wird es angesichts der Corona-Risiken zu eng. Am Samstag platzte einem Marktbeschicker der Kragen.