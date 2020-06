Osnabrück. Mit insgesamt 17.000 Euro fördert der Landschaftsverband Osnabrücker Land (LVO) auch 2020 frische, innovative plattdeutsche Projekte, die von September bis Dezember 2020 oder darüber hinaus stattfinden und einen Zuschuss benötigen. Anträge müssen bis Ende August vorliegen.

