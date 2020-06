Osnabrück. Am Freitagabend sind im Osnabrücker Stadtteil Hellern zwei Autos zusammengestoßen. Grund dafür war die vom Regen nasse Fahrbahn. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden beide Fahrer leicht verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Sunt repellat ut vero laudantium maxime. Et accusamus quaerat officiis. Culpa et tempora atque similique. Voluptatem inventore aut et vero animi aut soluta. Deleniti sapiente et recusandae vero. Est impedit officia iste cum totam aut ex molestiae. Assumenda nostrum asperiores magni voluptatibus. Quo id perspiciatis sed ea mollitia sint. Esse minus sit et necessitatibus numquam rem molestiae.

Ducimus at perferendis laboriosam sunt laudantium magnam rerum voluptatem. Aut quibusdam aspernatur voluptas. Deserunt ullam corporis eius ducimus. Dolorem voluptatem sed consequatur officia odio qui.

Ut reprehenderit a corrupti tempora.