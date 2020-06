Osnabrück. Kurz bevor die „NOZ-Kulturbühne" in eine mehrwöchige Sommerpause geht, war bei der 27. Ausgabe die „kleinste Blaskapelle der Welt" zu Gast.

Die Musiker und Musikpädagogen Regina Barthel und Felix Holzenkamp gaben als Tschigina Saxophonia und Gustavo Gran Cassa Kostproben ihres Musiktheaters und Moderator und Talkmaster Stefan Alberti Auskunft über ihre Projekte und ihre derzeitige Situation. Gerade hatte sich der Moderator der NOZ-Kulturbühne noch in eine mehrwöchige Sommerpause verabschiedet, als er dort selbst für den vorläufigen Schlussakkord sorgen sollte. Denn als Praktikant „Signor Alberti“ haben ihn Tschigina Saxophonia und Gustavo Gran Cassa am Ende auf ihre eigene kleine Zirkusbühne geholt, um ihn auf ein zur Melodie der Muppet-Show die Schlagzeugbecken aneinander schlagen zu lassen.

Musikalisch geschult

Hinter den italienisch anmutenden Künstlernamen stecken Regina Barthel, die es im Jahr 2004 zum Musikstudium aus dem Frankenland nach Osnabrück verschlagen hat, und Felix Holzenkamp, der aus dem nahgelegenen Lohne stammt, wo er ebenso an einer Musikschule Schlagzeug und Percussion unterrichtet wie er an der Universität Vechta Rhythmik lehrt und ein Bandprojekt leitet. Als Duo „Viva la Musica" haben sich die beiden Musikpädagogen auch privat zusammengetan, leben inzwischen in Falkenburg bei Bad Essen-Lockhausen und verfolgen unterschiedliche musikalische Projekte. Eines davon ist die „kleinste Blaskapelle der Welt“, mit der sie bei der 27. Ausgabe der „NOZ-Kulturbühne" einen großen Auftritt hatten.

Erfahrung mit Musiktheater

Während Tschigina, die im bürgerlichen Leben eine kleine Saxofonschule im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide betreibt, sich auf ihr Lieblingsinstrument konzentrierte, glänzte ihr Spielpartner Gustavo als Multiinstrumentalist. So tauschte er sein Euphonium gegen ein Akkordeon, als sie die fiktive Geschichte von ihrem Rauswurf aus der Zirkuskapelle erzählte, der sie dann als Duo auf der Straße weitermachen ließ. Tatsächlich sind Barthel und Holzenkamp auch mit dem Straßenmusik- und Improvisationstheater „Pas Par Tout" fünf Jahre lang weltweit unterwegs gewesen.

Jörn Martens

Zweites Standbein

Durch ihre musikpädagogische Arbeit seien sie weniger durch die Corona-Krise existenzgefährdet als andere Künstlerkollegen, verrieten sie Moderator und NOZ-Redakteur Stefan Alberti. Den abgesagten Auftritten, unter anderem bei einem dreitägigen Kinderfestival in Wolfsburg, trauerten sie dennoch hinterher. Immerhin würden aber auch neue kreative Formate entstehen, sieht Barthel auch eine positive Seite – und denkt dabei etwa an ein Innenhofkonzert im Hollager Seniorenheim St. Raphael und nicht zuletzt an die „NOZ-Kulturbühne" selbst.