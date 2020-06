Osnabrück . Ab kommenden Mittwoch, 10. Juni, öffnen die Stadtwerke Osnabrück schrittweise einzelne Bereiche des Schinkelbades und des Nettebades. Am gleichen Tag wird auch das Sportbad im Schinkelbad in Betrieb genommen, das Cabriosol folgt am 12. Juni. Das Sportbad im Nettebad öffnet am 15. Juni.

