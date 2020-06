Osnabrück . In Osnabrück hat ein Unbekannter eine Frau gegen die Brust gestoßen, sodass sie stürzte. Zuvor hatte der Mann die 55-Jährige schon beleidigt und sie versucht zu treten.

