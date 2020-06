Osnabrück. Seit im März wegen der Covid-19-Pandemie sämtliche Veranstaltungen verboten wurden, haben viele freischaffenden Künstler kein Einkommen mehr. Musiker, Komponist und Darsteller Ralf Siebenand kritisiert, dass in Niedersachsen lediglich Betriebskosten aufgefangen werden, derweil der Lebensunterhalt nicht berücksichtigt wird.

Ut non nesciunt ut sunt similique. Et velit accusantium soluta quae delectus. Adipisci dolores quas et commodi suscipit. Eaque quam molestiae delectus qui sit voluptas est. Est enim libero quis.