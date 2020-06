Auf der Hochzeit seiner Schwägerin wird João Fernandes (Albano Jerónimo, li.) von deren Vater, General Lopo Teixeira (Diogo Dória, Mi.), und dem Minister (Álvaro Correia, re.) bedrängt. Foto: Leopardo Filmes, ARTE France.

© Leopardo Filmes

Osnabrück. Der ursprünglich als Kinofilm produzierte Dreiteiler „Land im Sturm“ (Arte, Do., 21.45 Uhr) zeigt die Umwälzungen in Portugal vom Ende des Zweiten Weltkriegs über die Nelkenrevolution bis in die 1990er-Jahre hinein als Familiendrama aus der Perspektive der ländlichen Abgeschiedenheit.