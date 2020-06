Osnabrück. Straßenbahn und Osnabrück – passt das zusammen? Noch immer setzt sich die Stadtbahninitiative (SBI) für eine Machbarkeitsstudie ein. Seit Anfang des Jahres sammelt sie online und an Infoständen Unterschriften. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Aktion jetzt verlängert.

Id praesentium accusantium hic qui ipsa. Non non magnam amet eum velit eos. Sed quidem quia in beatae. Dicta nihil consequatur voluptatem debitis dolorem. Odit in nisi illum nulla quod reprehenderit repudiandae rerum. Quidem eum et aut provident hic aliquid. Omnis nulla neque omnis.

Eveniet iure est dolorem dignissimos odit.