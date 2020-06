Osnabrück. Ein 27 Jahre alter Mann ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von vermutlich zwei Tätern im Osnabrücker Schlossgarten angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

