Osnabrück. Zu einem Brand ist es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Weststadt gekommen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Natruper Straße ist zurzeit voll gesperrt.