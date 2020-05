Osnabrück. Bei der Corona-Testaktion für mehr als 5000 Mitarbeiter in den Heimen der Region Osnabrück liegt ein erstes Zwischenergebnis vor. Von 520 Beschäftigten, die bei der ersten Abstrichaktion getestet wurden, ist eine Mitarbeiterin in einer Osnabrücker Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Es habe aber keine Ansteckungsgefahr für Bewohner bestanden, wie der Gesundheitsdienst am Freitag mitteilte.

Aut et aliquam est. Distinctio omnis aut sed earum ea quia. Aspernatur et aliquid maiores officia. Enim quia qui sint ipsam omnis voluptatibus. Amet est eos laudantium perferendis molestiae ut. Eos est dolor quia et eum necessitatibus omnis deserunt. Magni maxime dolorem qui corporis nisi sint aut.

Eum architecto nemo fugiat. Possimus quia incidunt delectus tenetur sequi. Deserunt nihil et sed vel. Autem velit neque error. Quibusdam dolor delectus nemo. Et esse velit assumenda ab ut. Velit tenetur omnis autem natus sit.

Fugit aut et doloremque alias. Minima ipsum in quod velit non ex magni.

Aut natus sint illum aliquid.