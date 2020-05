Osnabrück. Im August des vergangenen Jahres hat ein heute 47 Jahre alter Mann aus Osnabrück vor den Augen einer Zwölfjährigen an seinem erigierten Geschlechtsteil herumgespielt. Wegen sexuellen Missbrauchs musste er sich deshalb nun vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Der Mann kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

