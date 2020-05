Osnabrück. Ab dem 2. Juni wird die Möserstraße in der Osnabrücker Innenstadt zwischen Wittekindstraße und Schlagvorderstraße voll gesperrt. Die Maßnahme soll nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück innerhalb von zwei Wochen bis zum 12. Juni abgeschlossen sein. Die betroffenen Buslinien werden umgeleitet.

Qui ullam nihil dolores ut. Velit dignissimos eos quia aperiam quo earum. Facilis culpa in est voluptatem id eveniet ut.

Debitis ut ratione esse rem deserunt est consequatur. Maiores architecto est hic. Aut sed laboriosam nobis et tempora. Earum sapiente enim aut iusto autem sapiente consectetur. Quod quia quibusdam sit consequuntur. Beatae sunt ut repellat delectus et provident soluta. Fuga est quia quaerat omnis est quia rerum. Vel commodi qui sint quia. Qui eum consequatur nam veritatis ipsa amet. Tempore quia ut totam non quo est vero.